Gracyanne Barbosa foi fotografada nos bastidores de um ensaio de biquíni na região do Alto Vidigal, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16). Aos 37 anos de idade, a musa fitness, que é casada com o cantor Belo, usou um look de tiras com a palavra “love” (amor, em inglês) estampada e botas over-the-knee.

A modelo passou a manhã toda dedicada à sessão fotográfica. O ensaio teve início na Casa de Vidro Vidigal por volta das 8h e terminou, pouco depois das 12h, na laje. Ela também chegou a fotografar nas ruas da região.

Dona de um corpo sarado, Gracyanne mantém uma rotina rigorosa de treinos. Na noite de terça-feira (15), véspera do ensaio fotográfico, ela manteve a disciplina, se exercitou na academia e admitiu que os exercícios dos membros superiores não são os seus preferidos. “Não gosto de treinar superiores, mas treino porque nada substitui o esforço”, disse.

No Instagram Stories, a musa fitness mostrou alguns bastidores do ensaio, com direito a troca de looks e poses na piscina.

