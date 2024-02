Celebridades Grammy 2024: Taylor Swift faz história e leva quarto prêmio de melhor álbum do ano

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

A cantora se tornou a única artista a vencer quatro vezes a principal categoria do Grammy. Foto: Reprodução de vídeo A cantora se tornou a única artista a vencer quatro vezes a principal categoria do Grammy. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Em uma noite dominada por indicações de mulheres nas principais categorias, Taylor Swift, SZA e Miley Cyrus foram os destaques do Grammy 2024. A cerimônia aconteceu no domingo (4), em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a apresentação de Trevor Noah.

Taylor levou o prêmio de álbum do ano com “Midnights” e, com isso, ela se tornou a única artista a vencer quatro vezes a principal categoria do Grammy. Antes de ganhar o cobiçado prêmio, a cantora estava empatada com Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, que já levaram o álbum do ano três vezes.

Neste ano, a cantora recebeu o gramofone das mãos de Céline Dion, que se afastou dos palcos para tratar de um síndrome rara. “Para mim, o prêmio é o trabalho. Tudo o que quero fazer é continuar sendo capaz de fazer isso. Eu amo tanto isso. Isso me deixa muito feliz”, disse Taylor.

Miley Cyrus recebeu seus dois primeiros prêmios Grammy, com gravação do ano e melhor performance solo pop, ambos pela música “Flowers”.

Já SZA, que tinha o maior número de indicações neste ano, levou três troféus, entre eles o de melhor canção de R&B. Victória Monét recebeu o prêmio de artista revelação. As brasileiras Astrud Gilberto e Rita Lee foram lembradas durante as homenagens a artistas que morreram. Tony Bennett, Sinéad O’Connor e Tina Turner também receberam tributos. Joni Mitchell fez sua primeira apresentação no palco do Grammy. Aos 80 anos, ela recebeu o prêmio de melhor álbum de folk. Também se apresentaram Dua Lipa, SZA, Miley Cyrus, Jon Batiste, Billie Eilish, Stevie Wonder, Burna Boy e Billy Joel. Killer Mike foi algemado e escoltado para fora do evento depois de vencer em três categorias. Policiais informaram que ele foi detido após “altercações físicas”, ou seja, uma briga com um segurança do evento. O rapper ficou sob custódia da polícia, mas não foi encaminhado para a cadeia.

