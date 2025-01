Mundo Grandes empresas nos Estados Unidos dão guinada conservadora e se alinham a Trump

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Dono da Amazon foi um dos grandes executivos que se aproximaram de Trump. (Foto: Reprodução)

Recentemente, a Amazon anunciou planos para lançar um documentário de bastidores sobre Melania Trump, produzido pela própria futura primeira-dama dos EUA. A gigante da tecnologia teria pago US$ 40 milhões pelo acordo exclusivo, apenas semanas depois de doar US$ 1 milhão para o comitê de posse de seu marido, Donald Trump, e se comprometer a transmitir a cerimônia ao vivo em seu serviço Prime.

Antes da eleição presidencial de novembro, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, também cancelou os planos do jornal The Washington Post, do qual é dono, de apoiar a rival democrata de Trump. Logo após a eleição, ele falou favoravelmente sobre a “energia em torno da redução de regulações” de Trump e fez uma peregrinação pessoal para jantar com o presidente eleito em sua propriedade Mar-a-Lago.

A pressa de Bezos em se aproximar dos Trumps foi acompanhada por executivos de empresas de todos os Estados Unidos, enquanto bilionários da tecnologia, investidores e líderes de alguns dos grupos de consumo mais conhecidos dos EUA se apressam para se ajustar a um momento mais conservador após a vitória eleitoral de Trump e o controle das duas casas do Congresso pelo Partido Republicano.

Algumas das ações, como o desfile de CEOs visitando Trump na Flórida, as doações e o esforço para fazer negócios com pessoas de seu círculo íntimo, parecem projetadas para agradar a um homem famoso por atacar empresas e executivos que ele não gosta.

Mas a eleição também acelerou uma mudança mais ampla de volta a posturas sociais e políticas mais conservadoras e uma aceitação do capitalismo desenfreado.

As empresas estão eliminando departamentos de diversidade, equidade e inclusão, cortando seu apoio a instituições de caridade de diversidade racial e saindo de grupos de mudança climática. Elas também estão removendo qualquer coisa que possa ser percebida como “woke” de declarações públicas, documentos corporativos e publicidade.

A eleição capacitou alguns executivos de alto escalão a começar a falar a favor de políticas conservadoras, desde cortes de impostos até papéis de gênero tradicionais.

“Há pressões conservadoras nesse clima político, e as pessoas estão apenas antecipando uma mudança no governo e alinhando suas estratégias com essas mudanças de políticas esperadas”, disse Trier Bryant, ex-executiva de diversidade e inclusão no Goldman Sachs e Twitter.

Na semana passada, a Meta exemplificou todas as mudanças de uma só vez. A empresa abandonou suas políticas de moderação de conteúdo, abandonou suas metas de aumentar a diversidade racial e de gênero entre seus gerentes e fornecedores.

O fundador Mark Zuckerberg mais tarde participou de um podcast apresentado por Joe Rogan, que apoiou Trump na eleição, e lamentou o aumento de empresas “culturalmente neutras”. “Acho que ter uma cultura que celebra um pouco mais a agressividade tem seus próprios méritos que são realmente positivos”, disse Zuckerberg.

Políticos liberais e investidores ativistas estão consternados. “A submissão corporativa a Trump é profundamente angustiante”, disse Brad Lander, gerente de controladoria da cidade de Nova York e defensor do investimento sustentável. “Vimos muitos exemplos ao longo da história. Isso, com o tempo, é como a democracia e os direitos fundamentais são enfraquecidos.”

Mas empresas, executivos e analistas argumentam que os motivos que impulsionam as mudanças são complexos e refletem muito mais do que um desejo de agradar ao presidente eleito.

Mudança cultural

Até a maneira como as pessoas em Wall Street falam e interagem está mudando. Banqueiros e financistas dizem que a vitória de Trump encorajou aqueles que se irritavam com a “doutrina woke” e sentiam que precisavam se autocensurar ou mudar sua linguagem para evitar ofender colegas mais jovens, mulheres, minorias ou pessoas com deficiência.

Um banqueiro proeminente disse que se sente liberto por voltar a poder dizer palavras como “retardado” sem medo de ser cancelado.

Alguns Wall Streeters também se sentem capazes de abraçar abertamente a busca pelo lucro, sem acenar para quaisquer objetivos sociais mais amplos. “A maioria de nós não precisa bajular porque, como Trump, amamos a América e o capitalismo”, disse um.

Não está claro se a guinada conservadora durará mais do que as posições progressistas que as empresas apresentaram em 2020. Bryant, a ex-executiva de diversidade e inclusão que agora é CEO da empresa de consultoria Pathfinder, disse que muitas das reversões de políticas parecem ser destinadas a aliviar o enfrentamento político, e não mudanças políticas substantivas.

