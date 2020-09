Rio Grande do Sul Granizo atinge mais de 20 cidades do Rio Grande do Sul

5 de setembro de 2020

Fenômeno ocorreu de forma rápida, pouco antes das 6h deste sábado Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Diversos pontos do Rio Grande do Sul amanheceram com uma chuva de granizo neste sábado (5). Cidades do Vale do Sinos, como Sapiranga, Araricá, Ivoti, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Novo Hamburgo registraram o fenômeno antes das 6h.

As pedras também caíram em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, Parobé e Rolante, no Vale do Paranhana, em Imbé, no Litoral Norte, e em Canoas, Esteio, Cachoeirinha e Gravataí, na Região Metropolitana.

No dia 18 de agosto o granizo também atingiu o Estado, inclusive com pedras grandes. A Defesa Civil informou que, até às 7h desse sábado, não houve registro de transtornos. Por outro lado, o forte temporal deixou pontos da Região Metropolitana sem energia elétrica.

