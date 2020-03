Cinema Gravado na Capital, Disforia entra em cartaz nesta quinta

11 de março de 2020

Parque Farroupilha é uma das locações do longa Disforia.

Estreia nesta quinta-feira (12), em todo o Brasil, o filme Disforia, gravado em Porto Alegre com apoio institucional da Porto Alegre Film Commission. Primeiro longa do diretor Lucas Cassales – nome já premiado no cinema nacional com o curta O Corpo, Disforia conta a história de Dário (Rafael Sieg), um psicólogo infantil que volta a atender crianças depois de uma experiência traumática. Sua primeira paciente, Sofia (Isabella Lima) o faz reviver seus traumas e provoca sensações perturbadoras nas pessoas ao seu redor.

As filmagens foram feitas em diversos cenários da cidade, como o Parque Farroupilha, a Praça Marechal Deodoro e os bairros Ipanema, Centro, Cristal, Lomba do Pinheiro, Auxiliadora, entre outros. Para tanto, a produção contou com o suporte da Porto Alegre Film Commission, órgão da prefeitura que tem a missão de captar e apoiar produções audiovisuais que promovam a cidade como locação para realizações cinematográficas nacionais e internacionais.

“A diversidade de paisagens utilizadas como locação demonstram a capacidade de Porto Alegre para receber grandes produções. Enquanto poder público, temos o compromisso de atuar em conjunto com o mercado audiovisual no fortalecimento da economia local e, consequentemente, na promoção da imagem da cidade”, enfatiza o secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardin.

Ficha técnica

Gênero: Drama | Suspense

Estúdio: Sofá Verde | Epifania Filmes

Elenco: Rafael Sieg | Vinicius Ferreira | Ida Celina | Isabella Lima | Juliana Wolkmer

Direção: Lucas Cassales

Roteiro: Lucas Cassales | Thiago Duarte

Produção: Arno Schuh | Henrique Schaefer | Lucas Cassales | Mariana “Mêmis” Müller

