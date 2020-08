Na imagem, a cantora aparece dormindo em uma poltrona à venda no local. (Foto: Reprodução/Instagram)

Grávida de 9 meses, Katy Perry publicou uma foto engraçada em uma loja para bebês na noite de quinta-feira (6). Na imagem, a cantora aparece dormindo em uma poltrona à venda no local, de chinelos, moletom, máscara e boné.

“Estrela cansada”, escreveu ela na legenda do clique, que foi curtido e comentado pelo noivo, o ator Orlando Bloom. “Eu te amo”, postou ele, deixando os fãs do casal empolgados.

Katy está à espera de uma menina, sua primeira filha com o Bloom. A previsão é que a cantora dê à luz nesse mês de agosto. O casal está junto desde 2016 e o anúncio da gravidez foi feito em março em um clipe da cantora, que escondeu a barriga com seus looks antes de contar a novidade para os fãs.

Proteção

Na reta final de sua gravidez, e aparentemente para se sentir mais protegida, Katy resolveu usar um spray de pimenta em um colar, colocado no pescoço. A cantora foi vista com o acessório ao sair de um café, na região de Santa Barbara, na Califórnia, pouco depois de fazer compras em um mercado ao lado.

Usando máscara, viseira e óculos escuros, Katy ainda falava ao celular enquanto caminhava ostentando o barrigão da gestação e o colar de spray de pimenta no pescoço.