Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Gravidez precoce: 57 meninas de 10 a 14 anos dão à luz todos os dias no Brasil

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Entre 2014 e 2023, o Brasil registrou uma média anual de 20 mil garotas que deram à luz, totalizando 204.974 nascimentos. (Foto: UNFPA Brasil/Fernando Ribeiro)

Cinquenta e sete meninas entre 10 e 14 anos se tornam mães todos os dias no Brasil. A informação é de um levantamento realizado pelo Instituto AzMina para o projeto “Meninas Mães”. Entre 2014 e 2023, o Brasil registrou uma média anual de 20 mil garotas que deram à luz, totalizando 204.974 nascimentos. Os dados foram extraídos do DataSUS.

Segundo a legislação brasileira, qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável.

De acordo com a pesquisa, as maiores taxas de fecundidade nessa faixa etária concentram-se em cidades distantes de hospitais autorizados a realizar o procedimento de aborto legal.

A dificuldade é ainda maior nas regiões isoladas da Amazônia Legal — da qual fazem parte os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e partes do Maranhão e Mato Grosso.

Além disso, o estudo aponta que a população indígena é a mais afetada pela maternidade infantil. Entre os 100 municípios com as maiores taxas de fecundidade, 90 apresentam forte presença indígena.

Campinápolis (MT), Nova Nazaré (MT), Assis Brasil (AC), Itacajá (TO), General Carneiro (MT), Jacareacanga (PA), Tocantínia (TO), Alto Alegre (RR) e Uiramutã (RR) registram as maiores taxas de fecundidade de meninas com até 14 anos, sendo Uiramutã a cidade com maior população indígena do país, conforme o último censo do IBGE, realizado em 2022.

“O que mais me marcou foi perceber a naturalização da gravidez infantil. No interior do Brasil, a falta de informação e o acesso precário às políticas públicas se somam a desafios e violações de direitos que essas meninas enfrentam muito antes da gestação. Conversei com profissionais de postos de saúde que sequer conheciam protocolos sobre aborto legal”, diz Schirlei Alves, jornalista que integra o projeto.

Em termos absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza e Salvador foram as cidades com o maior número de nascimentos de filhos de meninas entre 10 e 14 anos na última década (2014 a 2023).

Mesmo com 9 hospitais para aborto legal próximos, a cidade de São Paulo, no topo da lista de casos, registrou ao todo 5.264 nascimentos no período de 2014 a 2023. Seguido por Rio de Janeiro, que registrou 4.710 nascimentos com mães menores de 14 anos na última década.

E em terceiro lugar está Manaus, com 3.602 nascidos de meninas entre 10 e 14 anos, sem nenhum hospital que confirmasse fazer aborto legal no estado. As unidades mais próximas estariam em Roraima e no Pará. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Câncer: uma sessão de exercício físico já ajuda a combater a doença
https://www.osul.com.br/gravidez-precoce-57-meninas-de-10-a-14-anos-dao-a-luz-todos-os-dias-no-brasil/ Gravidez precoce: 57 meninas de 10 a 14 anos dão à luz todos os dias no Brasil 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Ex-assessor diz que Bolsonaro pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto norte-americano de secretário do Ministério da Saúde brasileiro por relação com programa “Mais Médicos”
Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump
Política Ministros do Supremo Luiz Fux e André Mendonça seguram julgamentos que devem impor derrotas a Bolsonaro
Política Mensagens de assessor do general Braga Netto mostram atritos com irmão de Michelle Bolsonaro
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Saúde Câncer: uma sessão de exercício físico já ajuda a combater a doença

Saúde Iniciar a vida sexual de forma online é prejudicial aos adolescentes; impactos ocorrem até a vida adulta

Saúde Problemas para dormir? Confira as melhores frases para repetir e adormecer com facilidade

Saúde Falta de massa muscular pode explicar dor crônica nas costas