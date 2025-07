Grêmio Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Balbuena

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Reforço com bagagem nacional e internacional, Balbuena tem perfil de liderança e chega ao Grêmio para assumir o comando da linha defensiva. Foto: Reprodução Reforço com bagagem nacional e internacional, Balbuena tem perfil de liderança e chega ao Grêmio para assumir o comando da linha defensiva. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neste sábado (26), o Grêmio oficializou a contratação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, de 33 anos, como mais um reforço para o restante da temporada. Após o atacante Carlos Vinicius aceitar proposta do clube gaúcho, o defensor assinou contrato com o Tricolor até 30 de junho de 2027 e chega para disputar uma vaga na equipe comandada por Mano Menezes.

Destro e com forte presença física, Balbuena pode oferecer equilíbrio à defesa gremista, já que os atuais titulares Walter Kannemann e Wagner Leonardo atuam preferencialmente com o pé esquerdo — o que pode abrir espaço para o paraguaio na formação ideal.

Com ampla experiência no futebol sul-americano e europeu, o jogador iniciou sua trajetória profissional no Paraguai, passando por Cerro de Franco, Rubio Ñú, Nacional e Libertad, onde conquistou os títulos do Apertura e do Clausura. Em 2016, chegou ao Brasil para defender o Corinthians, sendo peça fundamental na campanha do título brasileiro de 2017 sob o comando de Fábio Carille. Naquele mesmo ano, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato, recebendo o prêmio Bola de Prata.

Na temporada seguinte, Balbuena foi transferido ao West Ham, da Inglaterra, permanecendo por três anos na Premier League. Depois, seguiu para o futebol russo, atuando pelo Dínamo Moskva. Em 2022, retornou ao Corinthians por empréstimo, mas sua segunda passagem foi marcada por atuações irregulares e perda de espaço, voltando ao Dínamo no ano seguinte.

Pela Seleção Paraguaia, o zagueiro soma 48 partidas desde sua estreia em 2015 contra o México, incluindo participações em cinco edições da Copa América e nas Olimpíadas de 2024. Seu jogo mais recente foi em março deste ano, no empate contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Conhecido como “xerife”, Fabián Balbuena é reconhecido por sua liderança e capacidade de organização defensiva — atributos que o Grêmio espera incorporar em busca de mais solidez na retaguarda ao longo da temporada.

