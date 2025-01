Grêmio Grêmio anuncia a implementação de reconhecimento facial para acesso a Arena

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

A tecnologia será implementada aos poucos, começando pelo setor Gramado Oeste Foto: Divulgação/Grêmio A tecnologia será implementada aos poucos, começando pelo setor Gramado Oeste. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

A Arena do Grêmio anunciou que agora os torcedores precisarão fazer um reconhecimento facial para ter acesso ao estádio.

A tecnologia, que já foi adotada em diversos estádios do Brasil, permitirá que apenas o titular do ingresso entre no local, dispensando a apresentação do ingresso físico ou carteirinha de sócio. A mudança começa aos poucos, iniciando pelo setor gramado Oeste.

Os torcedores poderão antecipar o cadastramento facial a partir deste domingo (26), quando o Grêmio enfrentará o Caxias, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e a primeira partida na Arena em 2025.

A implementação atende à Lei Geral do Esporte, que está em vigor desde 2023, e que determina a doção obrigatória do reconhecimento facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas até 2025.

Agora, o Tricolor se junta a outros 19 clubes brasileiros que já adotaram essa tecnologia, como Palmeiras, Atlético-MG, Internacional, Fluminense e Flamengo.

