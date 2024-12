Grêmio Grêmio anuncia a saída de Antônio Brum do cargo de vice-presidente de Futebol

9 de dezembro de 2024

O Tricolor deve anunciar um novo vice de futebol nos próximos dias. Foto: Divulgação/Grêmio

A segunda-feira foi de despedidas no Grêmio. Depois da saída do técnico Renato Portaluppi, o Tricolor também anunciou a saída do vice-presidente de futebol Antônio Brum. A informação foi repassada por meio de nota do clube, e também em coletiva do próprio agora ex-dirigente no CT Luiz Carvalho.

Brum afirmou na entrevista que a decisão foi tomada após a derrota para o Corinthians, neste domingo (8), na última rodada do Brasileirão. O dirigente esteve no cargo desde julho de 2023. O Tricolor deve anunciar um novo vice de futebol nos próximos dias.

“Ao término do jogo eu e o presidente Alberto Guerra conversamos três minutinhos, sem querer plagiar o Renato, e vim comunicar que estou deixando a vice-presidência de futebol do Grêmio. Queria agradecer a todos pela convivência nesses mais de dois anos, acho que é bastante tempo”, disse Antônio Brum.

Confira nota completa do Grêmio

O Grêmio comunica que Antônio Brum não é mais o vice-presidente de Futebol do Clube.

Antônio Brum começou sua trajetória no futebol profissional como diretor em novembro de 2022. Em julho do ano passado assumiu a vice-presidência.

Foi um dos principais responsáveis pela elaboração do elenco que conquistou o Hexa e Heptacampeonatos do Gauchão e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2023.

O Clube agradece todo o empenho e dedicação de Antônio Brum.

O novo vice-presidente de futebol será anunciado nos próximos dias.

