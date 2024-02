Grêmio Grêmio anuncia centroavante Diego Costa

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O atleta, de 35 anos, chega a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato até o final de 2024. Foto: Divulgação/Grêmio O atleta, de 35 anos, chega a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato até o final de 2024. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após longa espera da torcida Tricolor, enfim o substituto de Luis Suarez foi anunciado. No início da noite desta quinta-feira (8), o Grêmio fechou acordo com o centroavante Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol.

O atleta, de 35 anos, chega a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato até o final de 2024.

O jogador se destacou no futebol europeu, onde foi campeão e goleador na Espanha e na Inglaterra. Esse será o terceiro clube brasileiro do experiente atacante, que viveu o auge no Atlético de Madrid e no Chelsea.

Em 2021, Diego Costa atuou no Atlético-MG, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 2023, pelo Botafogo, foram 15 jogos, com três gols marcados, um deles, sobre o Grêmio, na virada Tricolor por 4 a 3, com hat-trick de Suárez, no segundo turno do Brasileirão.

Diego Costa é o quarto reforço confirmado para a temporada. Antes dele, o Grêmio contratou o goleiro argentino Marchesín, o volante Dodi e o atacante venezuelano Soteldo. A direção gremista ainda busca pelo menos mais dois reforços para a disputa da Copa Libertadores da América. O volante Du Queiroz, do Zenit, está com negociações avançadas e pode ser o novo contratado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-anuncia-atacante-diego-costa/

Grêmio anuncia centroavante Diego Costa

2024-02-08