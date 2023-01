Grêmio Grêmio anuncia contratação do lateral Fábio

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Revelado pelo Fluminense, o jogador venceu a Premiere League durante seu tempo no Manchester United. O contrato com o Tricolor é de dois anos. Foto: Divulgação Revelado pelo Fluminense, o jogador venceu a Premiere League durante seu tempo no Manchester United. O contrato com o Tricolor é de dois anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O lateral Fábio, que estava no Nantes/FRA, é mais um reforço do Grêmio para temporada de 2023. Aos 32 anos, o atleta assina com o Tricolor por dois anos, com vínculo até dezembro de 2024.

Fábio Pereira da Silva fez toda sua carreira no futebol europeu. Começou nas categorias de base do Fluminense, onde permaneceu até julho de 2008, mas logo após completar 18 anos assinou contrato com o Manchester United, da Inglaterra.

Atuou pelo clube inglês por cinco temporadas, conquistando a Premier League de 2011. No ano seguinte, foi emprestado ao Queen Park Ranges, também da Inglaterra e, em 2014, acabou sendo comprado pelo Cardiff City, do País de Gales, mas que disputa a Premier League inglesa.

Em 2016, assinou contrato de dois anos com o inglês Middlesbrough antes de ser contratado pelo francês Nantes, onde foi campeão da Copa da França nesta temporada. O atleta também foi destaque pela Seleção Brasileira Sub-17, conquistando o Sul-Americano de 2007. Chegou a ser convocado para atuar pela seleção principal do Brasil em 2011.

Ficha técnica:

Nome: Fábio Pereira da Silva

Posição: Lateral

Nascimento: 09/07/1990

Local: Petrópolis/RJ

Clubes: Manchester United/ING, Queens Park Rangers/ING, Cardiff City/GAL, Middlesbrough/ING e Nantes/FRA

Títulos: Campeonato Inglês e Supercopa da Inglaterra de 2011 (Manchester United), Copa da França de 2021/22 (Nantes) e Sul-Americano Sub-17 de 2007 (Seleção Brasileira)

