Por Lorenzo Rivero | 4 de janeiro de 2023

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, entregou carteirinhas de sócio para Suárez e sua família Foto: Reprodução/Grêmio O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, entregou para Suárez carteirinhas de sócio para Suárez e sua família (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

A noite desta quarta-feira (4) ficará na memória do torcedor gremista. O dia em que Luis Suárez foi apresentado dentro da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com bandeiras do Brasil e do Uruguai, luzes, DJ, shows pirotécnicos e um palco no meio do gramado em estilo europeu, o novo camisa 9 recebeu o carinho dos seus novos torcedores.

Por volta de 20h03min, a torcida começou a cantar a música que a Geral do Grêmio fez para o camisa 9. Após isso, Suárez atendeu os pedidos dos torcedores e entrou em campo vestindo a camisa tricolor do clube gaúcho para delírio de todos que estavam na Arena.

Atílio Ancheta, que jogou no Grêmio de 1971 e 1979 e se tornou ídolo da torcida gremista, foi o responsável por fazer a entrega da camisa ao novo camisa 9 do Tricolor. Após a entrega, Suárez recebeu diversas mensagens por vídeo de estrelas mundiais como, Neymar, Sergio Busquets, Diego Lugano, Lucas Leiva e o ex-Grêmio Arthur.

Sua família se fez presente no vídeo com seus três filhos dizendo que o Grêmio teria mais quatro torcedores. Após a declaração, Suárez se emocionou e não conseguiu segurar as lagrimas.

Suárez recebeu a camisa tricolor e, após as palavras do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, pegou o microfone e agradeceu todo o carinho da torcida gremista nos últimos dias.

“Muito obrigado pela recepção. Com a torcida ao lado dos jogadores, eu acho que faz acontecer coisas muito importantes. Primeiro agradecer ao Paulo Caleffi, o diretor Antônio Brum e o presidente por fazer toda força possível para eu estar aqui. Nós últimos dias recebi um carinho incrível, estou muito agradecido. Prometo que vou jogar futebol e ganhar título. Obrigado a todos”, disse Suárez.

Homenagem a Pelé

Antes da entrada do centroavante, o Grêmio fez uma homenagem ao eterno Rei Pelé. O eterno camisa 10 faleceu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência da falência múltipla de órgãos após complicação derivadas de um câncer de cólon.

Os patrocinadores que foram envolvidos na negociação entre Suárez e Grêmio, Marquespan e Prato Fino foram lembrados na apresentação do jogador. As duas marcas deram garantias financeiras para que o negócio pudesse ser concretizado.

