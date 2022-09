Grêmio Grêmio completa 119 anos e anuncia a nova terceira camisa para a temporada

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

A camisa homenageia o Uruguai, a paixão pelo futebol e a mistura entre as populações do Rio Grande do Sul e do país vizinho Foto: Reprodução/Grêmio/Umbro Foto: Reprodução/Grêmio/Umbro

O Grêmio e a Umbro lançaram nesta quarta-feira (14), véspera em que o tricolor comemora a chegada de seu 119° aniversário, a nova camisa para a temporada 2022-2023.

Dentro da campanha NATIONS 2022, que celebra a “Mistura Que Dá Jogo” que só o Brasil tem, a marca inglesa uniu o Tricolor ao Uruguai para desenvolver o terceiro manto gremista.

Baseada no tradicional azul celeste da seleção uruguaia, a camisa gremista apresenta listras azuis e brancas na parte posterior de sua gola (em V), fazendo referência à bandeira do país vizinho, assim como nas mangas.

Na parte de trás, a bandeira uruguaia ganha destaque acima do clássico diamante da Umbro, enquanto na parte interna da gola o nome do país tem seu espaço garantido escrito em espanhol: Uruguay.

A nova camisa do Grêmio fica disponível para compra a partir de 14 de setembro, tanto no e-commerce da Umbro Brasil quanto nas lojas físicas e online do Tricolor Gaúcho. A estreia do terceiro uniforme está prevista para a partida contra o Sport, na próxima terça-feira (20), às 19h30min, pela Série B do Brasileirão.

