Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

A saída ocorre após críticas à campanha “Movimento Imortal”, que pedia Pix de torcedores para ajudar na contratação de reforços. Foto: Bárbara Assmann/Grêmio A saída ocorre após críticas à campanha “Movimento Imortal”, que pedia Pix de torcedores para ajudar na contratação de reforços. (Foto: Bárbara Assmann/Grêmio FBPA) Foto: Bárbara Assmann/Grêmio

O Grêmio anunciou nesSa segunda-feira (8) a saída de Márcio Pinto Ramos do cargo de CEO do clube. A decisão foi tomada em comum acordo com a direção e ocorre na reta final da gestão do presidente Alberto Guerra. Ramos estava no cargo desde dezembro de 2022, quando foi contratado logo após a eleição da atual diretoria.

Durante quase três anos, Márcio Ramos atuou na gestão financeira, no relacionamento com torcedores e na área de marketing. O clube agradeceu sua dedicação e afirmou que ele contribuiu de forma significativa para avanços administrativos.

Nos bastidores, a saída é atribuída a uma polêmica envolvendo a campanha “Movimento Imortal”, realizada em parceria com o patrocinador Pix das Estrelas. A ação, lançada no último dia da janela de transferências, pedia que torcedores fizessem Pix para ajudar na contratação de um reforço. A iniciativa não teve o retorno esperado e gerou críticas internas e externas pela condução da campanha.

Com a saída de Ramos, o Grêmio informou que, até o fim do mandato atual, as atribuições do CEO serão assumidas diretamente pelo presidente Alberto Guerra, em conjunto com o Conselho de Administração. A expectativa é que um novo nome seja definido apenas em 2026, com a chegada da próxima gestão.

