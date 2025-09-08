Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio comunica a saída do CEO Márcio Ramos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A saída ocorre após críticas à campanha “Movimento Imortal”, que pedia Pix de torcedores para ajudar na contratação de reforços.

Foto: Bárbara Assmann/Grêmio
A saída ocorre após críticas à campanha “Movimento Imortal”, que pedia Pix de torcedores para ajudar na contratação de reforços. (Foto: Bárbara Assmann/Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou nesSa segunda-feira (8) a saída de Márcio Pinto Ramos do cargo de CEO do clube. A decisão foi tomada em comum acordo com a direção e ocorre na reta final da gestão do presidente Alberto Guerra. Ramos estava no cargo desde dezembro de 2022, quando foi contratado logo após a eleição da atual diretoria.

Durante quase três anos, Márcio Ramos atuou na gestão financeira, no relacionamento com torcedores e na área de marketing. O clube agradeceu sua dedicação e afirmou que ele contribuiu de forma significativa para avanços administrativos.

Nos bastidores, a saída é atribuída a uma polêmica envolvendo a campanha “Movimento Imortal”, realizada em parceria com o patrocinador Pix das Estrelas. A ação, lançada no último dia da janela de transferências, pedia que torcedores fizessem Pix para ajudar na contratação de um reforço. A iniciativa não teve o retorno esperado e gerou críticas internas e externas pela condução da campanha.

Com a saída de Ramos, o Grêmio informou que, até o fim do mandato atual, as atribuições do CEO serão assumidas diretamente pelo presidente Alberto Guerra, em conjunto com o Conselho de Administração. A expectativa é que um novo nome seja definido apenas em 2026, com a chegada da próxima gestão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Tênis: João Fonseca sobe no ranking após participação no US Open
Bandeira errada, dia errado: protagonismo de símbolo dos EUA no 7 de Setembro é rejeitado nas redes sociais
https://www.osul.com.br/gremio-comunica-saida-de-marcio-ramos-do-cargo-de-ceo/ Grêmio comunica a saída do CEO Márcio Ramos 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro não comparece ao seu julgamento na Primeira Turma do Supremo
Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe
Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Pode te interessar

Grêmio Grêmio inicia a semana com treino físico na academia visando duelo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Grêmio Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa

Grêmio Jogador emprestado pelo Grêmio sofre grave lesão no joelho

Grêmio Grêmio anuncia novo fornecedor de material esportivo a partir da próxima temporada