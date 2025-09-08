Esporte Tênis: João Fonseca sobe no ranking após participação no US Open

8 de setembro de 2025

Brasileiro se prepara para enfrentar Stefanos Tsitsipas na Copa Davis, marcando sua estreia em confrontos internacionais por equipes.

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, alcançou a melhor posição de sua carreira no ranking mundial da ATP (Association of Tennis Professionals – em tradução livre “Associação de Tenistas Profissionais”) após sua participação no US Open, último Grand Slam da temporada. Mesmo com a eliminação na segunda rodada, Fonseca somou 50 pontos e subiu da 45ª para a 42ª colocação, com um total de 1.129 pontos.

Fonseca estreou no torneio com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, mas foi superado pelo tcheco Tomas Machac na fase seguinte. Apesar da derrota, o desempenho foi suficiente para consolidar sua presença entre os principais nomes do circuito.

Com essa marca, ele se torna o nono brasileiro com melhor colocação na história da ATP, ultrapassando Flávio Saretta e se aproximando de nomes como Thomaz Bellucci, Fernando Meligeni e Luiz Mattar.

O carioca, que há um ano ocupava a 158ª posição no ranking, vem acumulando resultados expressivos desde que venceu o NextGen Finals de forma invicta em 2024 — torneio que reúne os oito melhores tenistas sub-20 da temporada, embora não distribua pontos para o ranking.

Em fevereiro de 2025, Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um torneio ATP, em Buenos Aires, o que impulsionou sua entrada no top 70.

A agenda do atleta segue intensa. Nos dias 13 e 14 de setembro, ele representa o Brasil na Copa Davis, em Atenas, enfrentando o grego Stefanos Tsitsipas, ex-top 3 e atual número 27 do mundo. Na sequência, entre os dias 19 e 21, Fonseca participa da Laver Cup, torneio de exibição que reúne grandes nomes do tênis mundial. A competição será realizada no Chase Center, em San Francisco, e não conta pontos para o ranking.

O próximo torneio com pontuação será o Masters 1000 de Xangai, na China, com início previsto para 1º de outubro. A expectativa é que Fonseca mantenha a regularidade e avance rumo ao top 40, o que pode garantir uma posição de cabeça de chave no Australian Open de 2026.

Enquanto isso, o topo do ranking da ATP voltou a ser ocupado pelo espanhol Carlos Alcaraz, campeão do US Open após vencer Jannik Sinner na final. O italiano caiu para a segunda posição, seguido por Alexander Zverev, Novak Djokovic e Taylor Fritz.

Confira top 10 do ranking

– Carlos Alcaraz – Espanha – 11.540 pontos;

– Jannik Sinner – Itália – 10.780;

– Alexander Zverev – Alemanha – 5.930;

– Novak Djokovic – Sérvia – 4.830;

– Taylor Fritz – Estados Unidos – 4.675;

– Ben Shelton – Estados Unidos – 4.280;

– Jack Draper – Inglaterra – 3.690;

– Alex de Minaur – Austrália – 3.545;

– Lorenzo Musetti – Itália – 3.505;

– Karen Kachanov – Rússia – 3.280.

