Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

O vínculo entre o atleta e o Clube será até o final de agosto de 2027. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

O Grêmio formalizou a assinatura do primeiro contrato profissional com o atacante Gabriel Mec, da Base Gremista, na tarde dessa quinta-feira (24). O vínculo entre o atleta, de 16 anos, e o Clube será até o final de agosto de 2027.

“É uma sensação incrível assinar o meu primeiro contrato profissional. É mais um sonho realizado. Acredito que tudo que passei valeu a pena e, agora, é seguir trabalhando, me dedicando e dando meu melhor para dar muito orgulho para este Clube e esta torcida”, declarou Gabriel Mec.

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), o atacante da Base Gremista chegou muito jovem ao Tricolor após ser observado pelo setor de captação do Clube. Em janeiro de 2018, com apenas 9 anos, realizou um período de testes e, na primeira semana, foi aprovado para integrar a Escola de Futebol do Grêmio. Se o futuro de Gabriel Mec é promissor, sua caminhada na base é marcada por conquistas.

Seus triunfos vêm desde o CT do Cristal. Logo na primeira temporada, Mec já foi campeão Estadual com a categoria Sub-10. No ano seguinte, em 2019, com a Sub-11, foi campeão e artilheiro da Copa São Ludgero, da BGPrime e Gaúcho. Na temporada de 2020, as competições foram paralisadas por conta da pandemia. Na retomada em 2021, seu terceiro título Estadual, desta vez com a Sub-13, e campeão da BGPrime.

Já na temporada de 2023, quando passou a ter sua rotina no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, Mec conquistou a BGPrime, a Copa Umbro, a Copa Voltaço e o EFIPAN com a categoria Sub-14. No mesmo ano, foi utilizado em categorias acima da sua idade, atuando em jogos pela Sub-15 e Sub-17. Nesta última, participou na conquista do Gauchão.

Na atual temporada, o atleta compõe o elenco Sub-20, comandado pelo técnico Airton Fagundes. Atuou no Brasileirão, Copa FGF e Copa do Brasil. Agora busca o bicampeonato do Gauchão da categoria.

