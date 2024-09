Grêmio Grêmio divulga Programação Oficial de Aniversário

Eventos vão ocorrer para celebrar os 121 anos do Clube Foto: Grêmio/Divulgação Eventos ocorrem para celebrar os 121 anos do Clube Foto: Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou a sua Programação Oficial de Aniversário com uma série de atrações para celebrar os 121 anos de história ao lado de sua torcida. Na tarde de sábado (31), uma bandeira foi hasteada no pátio do Estádio Olímpico e marcou a abertura do mês de aniversário do Clube. Este ano, a velha casa do Grêmio completará 70 anos e, também, fará parte das comemorações.

Os eventos iniciam dia 12 com a Sessão Solene do Conselho Deliberativo que será realizada na Arena. No dia seguinte, por meio de seus canais oficiais, o Clube lançará sua camisa número 3 em parceria com a Umbro.

No dia 14, ocorrerá a reinauguração oficial da GrêmioMania Mega Store da Arena, duramente atingida após a enchente que assolou Porto Alegre em maio. Será uma das mais modernas e completas lojas de clubes de futebol no Brasil.

Na manhã de domingo, dia 15, data em que o Clube celebra os 121 anos, acontecerá a tradicional solenidade de hasteamento da bandeira seguida pela missa oficial de aniversário que será celebrada na capela Nossa Senhora Medianeira, ambas realizadas na Arena.

O dia 19 marcará a volta do Jantar Oficial de Aniversário. Os salões do Leopoldina Juvenil receberão um grande evento de imersão na paixão e orgulho de ser gremista.

No domingo, dia 22, o Grêmio enfrentará o Flamengo, na Arena. Na ocasião, o Clube apresentará a figura do Flecha Negra, sua nova mascote. Quatro dias depois, ocorrerá o evento mais tradicional da programação: o Jantar Farroupilha em sua 89ª edição. O encontro comemora a conquista do Campeonato Farroupilha de 1935.

No sábado, dia 28, o torcedor tem um encontro marcado com nosso Velho Casarão. O Estádio Olímpico, completando 70 anos, será palco do Dia do Grêmio – Festa para a Torcida, evento de grande sucesso no ano passado e que entra de vez no calendário de aniversário da Instituição.

Será um dia inesquecível para celebrar o Grêmio e sua história, com a presença de várias atrações até o final da noite, antes da bola rolar para o Botafogo e Grêmio pelo Brasileirão. No dia seguinte, a bandeira hasteada no Olímpico descerá do mastro simbolizando o final de um mês histórico de comemoração dos 121 anos do Tricolor.

