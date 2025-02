Grêmio Grêmio e Inter fecham com novo patrocinador master

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

A dupla fechou parceria com novo patrocinador master

O Grêmio e o Inter acertaram com a casa de apostas Alfa.bet como novo patrocinador master de ambas as equipes. A assinatura do acordo ainda não foi realizado, mas a estreia do patrocínio nos uniformes deve acontecer já neste sábado (08), no clássico Gre-Nal 444.

A casa de apostas irá pagar cerca de R$50 milhões anuais para cada clube, com um período de contrato de três anos. Porém, os ganhos podem aumentar os valores, já que há metas que podem ser alcançadas, como engajamento e metas desportivas.

O Banrisul, antes patrocinador master de ambos os clubes, passará ocupar um espaço nas costas do uniforme. O Tricolor já encerrou seu contrato com o Esportes da Sorte, antiga parceria do clube. Já o Colorado, era parceiro do Estrela Bet.

O Gre-Nal 444 acontecerá na Arena do Grêmio, neste sábado, às 21h.

2025-02-06