Novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega em Fortaleza nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Avião decolará do aeroporto de Alexandria, Louisiana, na madrugada, fará escala em Porto Rico e seguirá para Fortaleza Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O governo federal informou nesta quinta-feira (06) que o novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos aterrissará na cidade de Fortaleza (CE) nesta sexta-feira (07).

De acordo com o governo do Ceará, 135 imigrantes serão trazidos nesta viagem, sendo que 80% dos passageiros são de Minas Gerais. Este é o segundo voo com deportados dos EUA que chega ao Brasil desde o início do governo Donald Trump, em 20 de janeiro. O primeiro pousou no Brasil no dia 24 do mês passado.

De acordo com o governo brasileiro, desta vez, foi planejado um novo trajeto para os brasileiros, com redução no tempo total da viagem na comparação com o primeiro voo. O objetivo é reduzir o período no qual os deportados ficarão algemados no avião fretado pelos Estados Unidos.

O novo voo decolará de Alexandria, no estado norte-americano de Louisiana, na madrugada desta sexta, fará uma escala técnica em Porto Rico e, então, seguirá para a capital cearense, onde aterrissará no período da tarde, conforme previsão do governo.

Na viagem anterior, o avião fretado pelo governo dos EUA saiu de Alexandria , com destino a Confins (MG), e fez uma escala no Panamá. Por razões técnicas, segundo o governo brasileiro, precisou fazer um pouso de emergência em Manaus (AM). Segundo relatos de passageiros, houve falha no ar-condicionado da aeronave. A distância entre Louisiana e Confins é de cerca de 8 mil quilômetros.

Neste novo trajeto anunciado pelo governo, a distância percorrida será menor. Fontes do Itamaraty afirmam que, com o novo traçado, os brasileiros passarão menos tempo algemados.

Recepção

Um diplomata brasileiro, do Consulado-Geral do Brasil em Houston, no Texas, vai acompanhar o embarque dos passageiros no território norte-americano nesta sexta-feira.

Segundo o governo federal, em Fortaleza os deportados serão recepcionados e receberão apoio e acolhimento. Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) será disponibilizado para, em caráter excepcional, transportar passageiros que desejarem seguir até Confins/Belo Horizonte (MG).

O governo também montará, em Minas Gerais, um esquema de recepção e apoio, “com base na experiência acumulada nas operações de repatriação anteriores”.

O ministério informou que, nos aeroportos de Fortaleza e Confins (MG): a Polícia Federal fará os procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária; a equipe do PAAHM (Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante), vai receber os brasileiros repatriados; o PAAHM do aeroporto de Fortaleza buscará dar maior “celeridade” ao serviço migratório e uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos estará em Fortaleza para atuar, em conjunto com o PAAHM, no acolhimento das pessoas.

