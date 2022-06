Grêmio Grêmio e Sport empatam sem gols na briga por vaga no G4 da Série B

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2022

Tricolor soma um ponto e segue na 5ª posição na tabela do Brasileirão Série B. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio entrou em campo na Arena Pernambuco, na noite desta segunda-feira (13), para enfrentar o Sport, em duelo direto na briga por uma posição no G4 do Campeonato Brasileiro Série B. O Tricolor ficou no empate sem gols com os donos da casa e somou um ponto na competição, ocupando a 5ª posição na tabela.

Com o resultado, o Grêmio soma um ponto, chegando a 18 pontos, ocupando a 5ª posição na tabela de classificação.

O próximo duelo será diante do Sampaio Corrêa, no sábado, às 11h, na Arena.

Primeiro tempo

A partida iniciou com muita disputa no meio-campo, sem grandes oportunidades nos campos de ataque. O Grêmio chegou pela primeira vez aos 7 minutos, em cobrança de escanteio – a bola foi colocada na área, Biel finalizou de primeira, mas mandou em cima da marcação. Já os donos da casa tentaram devolver da mesma forma e, após uma cobrança de escanteio na primeira trave, a defesa gremista cortou, mas Luciano pegou a sobra e arriscou, mandando à direita do gol defendido por Gabriel Grando.

Passados 15′, o Tricolor ameaçou novamente, com uma boa jogada do meio para a esquerda. Janderson acionou Nicolas, que fez um cruzamento na medida para Elkeson – o atacante desviou de cabeça, mas para fora e por detalhe não marcou. Mas cinco minutos depois, o Sport teve uma boa chance em cobrança de falta, da intermediária. Após uma jogada ensaiada, a bola caiu para Sander, que chutou, batendo mal, o que facilitou o corte da zaga.

Aos 24’, depois de uma cobrança lateral, a bola ficou viva na grande área, Villasanti desviou e sobrou para Edilson, que bateu cruzado, raspando a trave direita da meta defendida por Mailson.

Uma das melhores oportunidades adversárias saiu as 29’, quando Bruno Matias decidiu arriscar na intermediária, mas mandou por sobre o gol tricolor. Mas o Tricolor não ficou atrás e também voltou a ameaçar. Aos 31’, Edilson cobrou uma falta, batendo forte, alto, direto a gol, mas subiu demais.

O Grêmio seguiu pressionando em bola parada. Primeiro, Elkeson cobrou uma falta da intermediária, desviou na barreira e saiu. Após o escanteio, o centroavante mandou a gol e quase assinalou. Em resposta, o Sport chegou com Giovane, que chutou em direção ao gol. Gabriel Grando voou, mas a bola passou à direita da meta.

Na reta final, os donos da casa chegaram com muito perigo com Kayke, que recebeu dentro da área e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave direita, mas da mesma forma o atacante foi flagrado em posição de impedimento.

Segundo tempo

O Grêmio voltou com a mesma formação para a etapa complementar e iniciou bem o jogo. Antes dos dois minutos, Biel finalizou, obrigando Mailson a voar para defender – a bola acabou saindo pela linha de fundo. Já o Leão respondeu quase que de imediato, aos 5’, quando Jaderson finalizou de dentro da área. Kannemann salvou, impedindo o que poderia ser o primeiro gol adversário.

Com mais intensidade do que o primeiro tempo, as duas equipes criaram mais oportunidades. Aos 9 minutos, foi a vez de Nicolas cobrar uma falta, levando muito perigo a meta adversária, mas a bola passou à esquerda. Do outro lado, o Sport se lançou com um cruzamento de Luciano, que colocou na área. Kayke cabeceou, mas não passou por Gabriel Grando.

O técnico Roger Machado providenciou suas primeiras mudanças aos 20 minutos: Elias e Bitello entraram nos lugares de Janderson e Villasanti.

Passados 30 minutos, Elias recebeu livre, em frente a grande área, mas mandou em cima do goleiro Maílson, que fez a defesa.

Outras duas mudanças foram feitas: Campaz, Ricardinho e Jhonata Varela entraram nos lugares de Biel, Elkeson e Edilson, que sentiu a coxa esquerda, com 36’.

Na reta final, o Grêmio arriscou com Campaz, que aproveitou a sobra e finalizou na entrada da área, mas Maílson salvou.

Kannemann acabou cometendo uma nova falta nos acréscimos, levando seu segundo cartão amarelo e sendo expulso da partida.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Rodrigues, Geromel e Kannemann; Edilson (J. Varela), Thiago Santos, Villasanti (Bitello) e Nicolas; Janderson (Elias Manoel), Gabriel Teixeira (Campaz) e Elkeson (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

Sport

Mailson; Ezequiel, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias, Luciano Juba, Jaderson (Ray Vanegas) e Giovanni; Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Arbitragem

Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia. VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

