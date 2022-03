Esporte Grêmio em evolução encara Inter no próximo sábado pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Treinador Roger Machado quer manter a garotada motivada. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Treinador Roger Machado quer manter a garotada motivada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Depois da derrota incontestável para o Inter no dia 9 de março, o Grêmio terá a oportunidade de mostrar que já está recuperado da derrota para os rivais. A vitória por 2 a 0 contra o Ypiranga, melhor time do Gauchão, no sábado (12), mostrou essa evolução. O primeiro Grenal da semi será no próximo sábado (19) no Beira-Rio.

Para o técnico Roger Machado, porém, a garotada ainda não está pronta. “Os garotos não estão prontos ainda. Eles vão oscilar muito. É um processo de equilíbrio muito grande que temos que seguir. Quando o apelo externo é pelo jogador mais jovem a responsabilidade da gestão é mantê-los motivados”, disse o treinador.

“Nós temos dois jogos para decidir a vaga na final. Vão ser jogos pegados, podem ter certeza”, afirmou o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior.

o Tricolor começa a recuperar o moral da equipe vencendo o melhor time do Gauchão até o momento. Para isso, foram necessárias modificações. Roger abriu mão de Thiago Santos e optou por Villasanti e Bitello na abertura do meio-campo.

Futebol feminino

O Grêmio saiu na frente do marcador, mas cedeu o empate para o Palmeiras no Vieirão, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na tarde de sábado (12), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo terminou em 1 a 1. O Grêmio recebe o Atlético-MG no Vierão, no próximo sábado (19), às 16h.

No jogo contra o time paulistas, as tricolores propuseram o jogo desde o início. Aos 24 minutos, aproveitaram um erro da defesa do Verdão e a meia Cássia conseguiu um bom passe para Pri Back. A goleira Amanda não impediu a finalização e a capitã gaúcha abriu o placar para as mandantes.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e criou boas chances de empatar a partida. Aos sete minutos, a atacante Ary Borges chegou a balançar a rede, mas a bola havia tocado na mão de Bia Zaneratto na construção da jogada e o gol foi anulado.

No 16 minutos da segunda etapa, o empate palmeirense saiu. Após jogada da Bia Zaneratto, Byanca Brasil apareceu livre dentro da área e, de cabeça, mandou para o fundo da rede adversária.

