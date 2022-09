Grêmio Grêmio encara o Vila Nova para voltar a vencer na Série B

2 de setembro de 2022

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro Série B, o Grêmio encarra o Vila Nova na noite desta sexta-feira (2), na Arena, em Porto Alegre. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate sem gols. A partida é válida pela 28ª rodada da Série B.

O Tricolor vem de quatro jogos sem vitória na competição, com apenas um ponto conquistado em 12 disputados. A sequência negativa fez com que o time perdesse a quarta posição para o Vasco (RJ). Com 44 pontos, a diferença para o Londrina (SP), quinto colocado, é de apenas três pontos.

Com a vitória sobre a Chapecoense (SC), na segunda-feira (29), o Vila Nova chegou a dormir fora da zona de rebaixamento, mas voltou após o CSA também ganhar na rodada. No entanto, agora o Tigre é 17º colocado, com 28 pontos.

Grêmio

Provável escalação: Brenno; Rodrigo Ferreira (Edilson), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva (Campaz); Biel, Guilherme e Diego Souza.

Vila Nova

Provável escalação: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Jean Martim, Sousa e Arthur Rezende (Matheuzinho); Kaio Nunes, Daniel Amorim e Dentinho.

