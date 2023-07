Grêmio Grêmio encerra preparação para a partida contra o Botafogo pelo Brasileirão

8 de julho de 2023

Treino tático ocorreu na manhã deste sábado no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treino tático ocorreu na manhã deste sábado no CT Luiz Carvalho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio encerrou a preparação para a partida contra o Botafogo, na manhã deste sábado (08), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partida acontece neste domingo (09) pela 14ª rodada do Brasileirão, na Arena, às 18h30min.

Após retornar de Salvador, no último dia 5 de julho, o plantel teve três dias de atividades focadas no adversário carioca, que foram comandadas pela preparação física e comissão técnica.

Neste sábado, após o aquecimento e mobilidade, o técnico Renato Portaluppi realizou os últimos ajustes na equipe que entra em campo neste domingo. Fizeram parte dos trabalhos, testes de formação, estratégia e situações de jogo e bola parada.

O Tricolor entra em campo com 26 pontos e em segundo lugar na tabela de classificação. Se ganhar a disputa, o time da casa terá a oportunidade de diminuir a diferença de pontos com o líder do Brasileirão. Botafogo segue isolado com 33 pontos.

