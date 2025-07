Grêmio Grêmio encerra treino e joga neste domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

12 de julho de 2025

Grêmio está preparado para encarar o Cruzeiro e mira a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Foto: Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA Grêmio está preparado para encarar o Cruzeiro e mira a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA) Foto: Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA

Focado na retomada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio finalizou, na manhã deste sábado (12), os treinamentos no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o próximo compromisso do Tricolor é contra o Cruzeiro, neste domingo (13), às 20h30min, no Mineirão.

As atividades iniciaram às 10h, com os goleiros realizando trabalhos específicos para a posição sob comando de Mateus Famer. Em paralelo, o grupo passou por aquecimento com auxílio dos preparadores físicos Flávio de Oliveira e Rogério Dias. Na sequência, os atletas participaram de um exercício de posse de bola em espaço reduzido, distribuídos em quatro quadrantes.

Com foco nos ajustes finais para o duelo diante dos mineiros, o técnico Mano Menezes coordenou atividades táticas pensando na estratégia que será aplicada pela equipe. Atualmente, o Grêmio ocupa a 11ª colocação na tabela, com 16 pontos conquistados. Em caso de vitória, o time pode saltar até a oitava posição.

A delegação gremista embarcou às 14h rumo a Belo Horizonte, onde ficará concentrada até o horário da partida.

