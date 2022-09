Grêmio Grêmio enfrenta dilema para indicar novo estádio após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

22 de setembro de 2022

O Tricolor foi punido na terça-feira (20) com a perda de três mandos de campo e mais multa de R$ 100 mil por conta das brigas ocorridas entre torcedores Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com a perda de três mandos de campo, o Grêmio está confiante na obtenção de um efeito suspensivo para seguir atuando na Arena na reta final da Série B do Brasileirão. Porém, caso isso não seja possível, o clube vive um dilema para indicar um estádio alternativo.

Caso não tenha êxito no pleito no STJD, o Grêmio terá alguma dificuldade para indicar algum dos seus estádios preferenciais. Ao menos para o jogo contra o CSA, em 4 de outubro. Afinal, na mesma data, o Juventude enfrentará o Corinthians, pela Série A, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Grêmio está otimista na reversão da punição. O jurídico recorreu da decisão do STJD e entrou com um pedido de efeito suspensivo da pena até o julgamento do recurso. Não existe prazo para o tribunal dar uma resposta sobre o pedido gremista.

O Tricolor foi punido na terça-feira (20) com a perda de três mandos de campo e mais multa de R$ 100 mil por conta das brigas ocorridas entre torcedores gremistas na arquibancada norte no empate com o Cruzeiro por 2 a 2, em 21 de agosto.

Se a punição não for revertida, o Grêmio terá que jogar contra CSA, Bahia e Brusque fora de Porto Alegre e não atuará mais na Arena em 2022.

