Grêmio Grêmio enfrenta o Atlético-GO pelo Brasileirão com Arena na capacidade máxima de torcedores

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Atlético-GO e Grêmio terminaram a partida do primeiro turno com um empate por 1 a 1

Neste sábado (26), o Grêmio enfrenta o Atlético-GO, às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 31ª rodada da competição. O Tricolor está na 13° colocação, com 35 pontos, e seu adversário, lanterna do campeonato, tem 22.

O Grêmio busca a vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Após a derrota para o Inter no clássico do último sábado (19), por 1 a 0, o Tricolor se viu ainda mais próximo da zona de perigo, saindo da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

A partida que ocorrerá na Arena será a primeira com capacidade máxima de torcedores desde sua reabertura, após as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em maio. São esperados mais de 37 mil pessoas no estádio.

O Atlético-GO, já praticamente rebaixado, busca sua primeira vitória no mês de outubro. O último resultado positivo da equipe foi contra o Fluminense, no dia 29 de outubro, onde venceu a equipe carioca por 1 a 0, com um gol quase no final da partida.

Grêmio

O Grêmio tem Kannemann novamente como desfalque por desconforto muscular, e Diego Costa e Dodi, estão suspensos. Reinaldo volta para a equipe após cumprir suspensão. O técnico Renato Portaluppi deve realizar mudanças na equipe titular, com Pepê, Monsalve e Soteldo iniciando a partida.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Aravena, Monsalve e Soteldo; Braithwaite.

Atlético-GO

Guilherme Romão e Luiz Fernando voltam a equipe após cumprirem suspensão e a tendência é que Rhaldney e Janderson iniciem a partida no banco de reservas. O técnico Umberto Louzer também tem a volta de Alejo Cruz para o meio-campo.

Provável escalação: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriani Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Hurtado (Derek) e Luiz Fernando.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP);

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP);

Assistente 2: Daniel Luis Marques (SP);

Quarta Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro Dos Santos Gomes (CE);

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

