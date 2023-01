Grêmio Grêmio enfrenta o Caxias pelo Gauchão no estádio Centenário, neste sábado; acompanhe

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

A partida marca o começo do Campeonato Gaúcho 2023 Foto: Reprodução A partida marca o começo do Campeonato Gaúcho 2023 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Campeonato Gaúcho terá seu pontapé neste sábado (21), no confronto entre Caxias e Grêmio, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 16h30.

O Grêmio chega embalado após ser campeão da Recopa Gaúcha, na última terça-feira (17) e com a estreia de Suárez, que marcou três gols. O time de Renato Portaluppi defende o título e tenta o hexacampeonato estadual para manter a hegemonia no Estado.

Já o Caxias, que continua com o técnico Thiago Carvalho, pretende ir longe no Gauchão. O elenco é um time totalmente reformulado com novos 22 jogadores contratados e apenas seis do antigo elenco.

Escalação do Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Bitello e Pepê; Campaz, Ferreira e Suárez.

Escalação do Caxias

Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Jonathan; Jean Dias; Marciel; Eron; David Peninha; Diego Rosa.

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Auxiliar 1: Michael Stanislau

Auxiliar 2: Maira Mastella Moreira

Quarto árbitro: Sergio Eduardo dos Santos Moraes

