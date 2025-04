Grêmio Grêmio enfrenta o Ceará, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Partida acontece neste sábado Foto: Divulgação/Sejuv Partida acontece neste sábado (5), às 18h30. (Foto: Divulgação/Sejuv) Foto: Divulgação/Sejuv

Neste sábado (05), o Grêmio visita o Ceará, às 18h30min, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia da competição, o clube cearense empatou com o Red Bull Bragantino em 2 a 2, fora de cada. Já o Tricolor, recebeu o Atlético-MG, na Arena, e ganhou a partida por 2 a 1.

Apesar do empate na primeira rodada, o Ceará conta com um ponto positivo para o confronto. A equipe de Léo Condé não perde jogando em casa há 22 jogos. A última derrota do time foi contra o Mirassol, em agosto de 2024.

O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, na estreia do Brasileirão e na primeira rodada da Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai. Porém, o time comandado por Gustavo Quinteros ainda não agrada a torcida gremista, não jogando como o esperado.

Ceará

O alvinegro deve ter força máxima para o confronto, com um possível retorno do zagueiro Ramon Menezes, que estava no Departamento Médico e pode aparecer entre os relacionados. O técnico prometeu fazer ajustes na defesa, após sofrer cinco gols nos últimos dois jogos. No ataque, Pedro Raul, vive boa fase, marcando seis gols e uma assistência em sete partidas disputadas.

Provável escalação: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Grêmio

A equipe gremista terá três desfalques importantes. Braithwaite, com uma entorse no tornozelo, Cristian Olivera e Cuéllar, com desconfortos, não viajaram junto com o elenco para a partida. Igor Serrote, Camilo e Edenilson, que foram preservados na Sul-Americana, devem retornar ao time.

Provável escalação: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Pavon, Amuzu e Arezo.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (SP);

Edina Alves Batista (SP); Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP);

Danilo Ricardo Simon Manis (SP); Assistente 2 : Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

: Fabrini Bevilaqua Costa (SP); Quarto Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP);

Fabiano Monteiro dos Santos (SP); VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

Caio Max Augusto Vieira (GO); AVAR: Vitor Carmona Metestaine(SP);

Vitor Carmona Metestaine(SP); Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (RJ).

Grêmio enfrenta o Ceará, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

2025-04-05