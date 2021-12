Grêmio Grêmio empata em 1 a 1 com o Corinthians em São Paulo e se complica na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Com o resultado, Grêmio soma um ponto e chega a 40 na competição. Na quinta-feira, enfrenta o Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Com o resultado, Grêmio soma um ponto e chega a 40 na competição. Na quinta-feira, enfrenta o Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Corinthians neste domingo (05), em São Paulo, em confronto válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Com gol de Diego Souza, o Tricolor soma um ponto na competição, chegando a 40.

Neste domingo, o Tricolor fez um jogo seguro em quase 100% da partida, vencia o Corinthians com gol de Diego Souza, mas cedeu o empate aos 40 minutos do segundo tempo, quando Renato Augusto teve toda a liberdade para chutar da entrada da área e igualar o placar em 1 a 1.

O empate não rebaixa o Grêmio para a Segunda Divisão neste domingo, mas a queda poderá ser confirmada matematicamente nesta segunda-feira (06) caso Juventude e Cuiabá, no mínimo, empatem seus jogos contra São Paulo e Fortaleza, respectivamente.

O jogo

Os instantes iniciais foram de Grêmio no campo de ataque, buscando pressionar o time paulista. Com 3’ jogados, Rafinha recebeu um passe na direita e cruzou, mas Fábio Santos desviou, cedendo escanteio.

Cinco minutos depois, o Tricolor teve mais uma cobrança de escanteio a seu favor. Campaz fez um cruzamento e a zaga conseguiu cortar. Em seguida, foi pela direita. A bola foi colocada na pequena área e Diego Souza cabeceou. Cássio defendeu.

Passados 10’, Campaz foi acionado na área e chutou de canhota, mas o goleiro fez uma nova defesa, impedindo o que poderia ser o gol gremista. O Corinthians teve uma boa falta a seu favor, aos 17’. Willian colocou na área e Róger Guedes desviou de cabeça, mandando por sobre o gol.

Uma boa jogada surgiu pelo meio. Thiago Santos acionou Campaz, que fez o domínio, pelo meio já na área e finalizou. Mas o camisa 7 pegou mal e mandou pela linha de fundo.

Com 27’ jogados, Lucas Silva recuperou a bola para o Tricolor e colocou na área, mas Cássio saiu para defender. Em seguida, foi a vez de Campaz cruzar rasteiro na área, mas a zaga cortou.

Aos 30 minutos, Ferreira fez uma boa jogada individual e arriscou de longe, mandando com perigo em direção a meta adversária. Em resposta, os donos da casa criaram a melhor chance com Willian, que recebeu na meia esquerda e chutou. A bola passou raspando a trave – no lance, o jogador paulista foi flagrado em posição de impedimento.

O Grêmio seguiu buscando o campo de ataque e criou novamente com Lucas Silva na intermediária. O volante arriscou de longe, mas mandou para fora, com 37’ jogados.

Foi aos 38 minutos, que o Grêmio conseguiu abrir o marcador, com Diego Souza. Ferreira fez uma grande jogada individual, foi a linha de fundo e cruzou. O centroavante desviou de cabeça, tirando da marcação de Fábio Santos e empurrando de carrinho para o fundo das redes.

Ainda no ataque, o Tricolor tentou ampliar com Jhonata Robert, que aproveitou a sobra na área e chutou de primeira, mas mandou por cima do gol. O Grêmio voltou a campo para o segundo tempo sem mudanças.

Aos 5 minutos de jogo, o Corinthians chegou com muito perigo com Willian, que fez uma jogada individual, puxou para o meio e chutou forte, obrigando Gabriel Grando a uma grande defesa.

O técnico Vagner Mancini fez sua primeira mudança: Matheus Sarará entrou no lugar de Thiago Santos, aos 9’. Do outro lado, os adversários ameaçaram novamente com um cruzamento de Giuliano. Róger Guedes dominou e chutou, mas não passou por Kannemann.

Passados 15 minutos, Ferreira fazia uma boa jogada na linha de fundo, pela esquerda, mas o jogador foi derrubado com falta. Jhonata Robert cobrou rasteiro, na primeira trave, mas a defesa cortou. Cinco depois, Diego Souza recebeu um passe, girou em cima de Gil e finalizou, mas mandou para fora.

Mais duas mudanças foram feitas no Tricolor: Villasanti e Borja ocuparam os lugares de Campaz e Diego Souza, aos 25 minutos. As últimas duas mudanças foram feitas: Ruan e Vanderson substituíram Rafinha e Jhonata Robert.

Na reta final, aos 40’, o Corinthians chegou ao gol de empate com Renato Augusto, que arriscou de longe e mandou no ângulo. A bola bateu na trave antes de ir para as redes. Com o resultado, Grêmio soma um ponto e chega a 40 na competição. Na quinta-feira (09), enfrenta o Atlético-MG, pela última rodada.

