Futebol Grêmio enfrenta o Cruzeiro neste domingo pela 25ª rodada da Série B

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Jogadores do Grêmio realizaram treino técnico no sábado (20), no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/FBPA)

O técnico tricolor encerrou a série de treinamentos com a equipe na manhã deste sábado (20), no CT Luiz Carvalho. O foco dos jogadores estava centrado no duelo deste domingo (21). A equipe gremista recebe na Arena, às 16h, o Cruzeiro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A expectativa do clube é de estádio lotado. São esperados 44 mil torcedores gremistas. A abertura dos portões será às 13h30 e já na chegada, a torcida vai se deparar com as primeiras ações do Aquece Arena, que vão acontecer na esplanada.

O clube gremista divulgou a lista de jogadores relacionados do Grêmio para o duelo com a Raposa, na Arena. Roger Machado poderá contar com grande número de atletas à disposição no elenco.

O zagueiro Pedro Geromel, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o CRB, na última rodada, é o único desfalque certo. Ele foi liberado do trabalho de sexta-feira para tratar de assuntos pessoais. A tendência é que Roger utilize Natã como titular.

O próprio Natã, ao lado de Villasanti, participou de entrevista coletiva antes do trabalho penúltimo treino, na sala de imprensa do CT. Os dois jogadores projetaram a partida contra o Cruzeiro, considerada uma das mais esperadas desta Série B.

A baixa no time gremista para este domingo segue sendo o zagueiro argentino Kannemann, que cumpre o protocolo de recuperação. O lateral-esquerdo Nicolas retorna à equipe após suspensão, assim como Ferreira, que integra o elenco após lesão que o deixou de fora da equipe desde o duelo contra a Chape.

O Grêmio entra em campo com 43 pontos e em terceiro lugar na tabela. Dez a menos que o adversário do dia e também líder da competição.

