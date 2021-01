Esporte Grêmio enfrenta o Flamengo, buscando se reaproximar do G-4; Acompanhe

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O Grêmio tem hoje 51 pontos, quatro a menos que o rubro-negro carioca. (Foto: Grêmio FBPA/ Twitter)

O Grêmio recebe o Flamengo nesta quinta-feira (28) a partir das 20h, buscando se reaproximar do G-4. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma das tantas rodadas atrasadas por conta do calendário apertado devido a pandemia do coronavírus. Confira as escalações:

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Ferreira e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo: Hugo, Isla, Willian Arão, Gustavo H., Filipe Luís, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, B. Henrique e Gabi. Técnico: Rogério Ceni.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte