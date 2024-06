Grêmio Grêmio enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, na Arena Castelão; acompanhe

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Duelo começa às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza. (Foto: O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (19), às 20h, na Arena Castelão, na capital cearense.

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal.

Para o duelo desta noite, o Grêmio chega sendo pressionado por uma vitória no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Tricolor gaúcho perdeu os últimos quatro jogos disputados. A equipe de Renato Portaluppi ocupa a 17ª posição na tabela, com seis pontos em sete jogos.

Já o Fortaleza vem de uma derrota por 5 a 0 para o Cuiabá fora de casa na última rodada. O resultado incomodou bastante os torcedores do Leão do Pici, que viram o time perder os três últimos jogos que disputou no campeonato. Na tabela da Série A, o Fortaleza é o 12° colocado, com dez pontos somados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-enfrenta-o-fortaleza-nesta-quarta-feira-na-arena-castelao/

Grêmio enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, na Arena Castelão; acompanhe

2024-06-19