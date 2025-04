Grêmio Grêmio enfrenta o Mirassol na quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Kannemann volta a ser relacionado Foto: Lucas Uebel/Grêmio Kannemann volta a ser relacionado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (16), o Grêmio enfrenta o Mirassol, às 19h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol.

O clube do interior de São Paulo vem de dois empates seguidos contra o Fortaleza e Bahia. O time é o primeiro da zona de rebaixamento com dois pontos.

O Tricolor está pressionado pela torcida, graças as más atuações do time de Gustavo Quinteros. Na última rodada, a equipe perdeu para o Flamengo por 2 a 0, na Arena. O Grêmio ocupa a 13° posição do Campeonato Brasileiro, com três pontos.

Mirassol

O time de Rafael Guanaes não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Bahia. Clayson, que teve atuação apagada, deve ir para o banco de reservas, enquanto Iury Castilho deve iniciar a partida.

Provável escalação: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges; Neto Moura, José Aldo, Danielzinho, Gabriel e Iury Castilho (Clayson); Cristian.

Grêmio

Cristian Olivera segue fora do elenco após ter extraído um dente. O zagueiro Rodrigo Ely rompeu o ligamento cruzado anterior na derrota para o Flamengo e vira desfalque praticamente por toda a temporada. Amuzu deve retornar a titularidade após cumprir o protocolo de concussão. Kannemann volta a ser relacionado.

Provável escalação: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson (Camilo), Pavon, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

Lucas Paulo Torezin (PR); Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

Bruno Boschilia (PR) e Daniella Coutinho Pinto (BA); Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA);

Emerson Souza Silva (BA); Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

https://www.osul.com.br/gremio-enfrenta-o-mirassol-na-quarta-rodada-do-campeonato-brasileiro/

2025-04-16