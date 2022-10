Esporte Grêmio enfrenta o Náutico neste domingo; há 17 anos acontecia a Batalha dos Aflitos

Por Lorenzo Rivero * | 21 de outubro de 2022

Partida teve quatro jogadores gremistas expulsos, ingresso em campo da polícia e de dirigentes. Foto: Reprodução/Internet Partida teve quatro jogadores gremistas expulsos, ingresso em campo da polícia e de dirigentes. (Foto: Reprodução/Internet Foto: Reprodução/Internet

Todo o torcedor gremista lembra o que estava fazendo naquele 26 de novembro de 2005. E mais uma vez, o futebol coloca Grêmio e Náutico lado a lado, no estádio dos Aflitos, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em condições diferentes, o Tricolor buscando a sua classificação e os pernambucanos matematicamente rebaixados para a Série C.

Batalha dos Aflitos

A Batalha dos Aflitos começou muito antes de a bola rolar. O Grêmio, na época comandado por Mano Menezes, lutava com o Náutico por uma vaga na Série A do Brasileiro. Carro de som e fogos na frente do hotel tentaram atrapalhar a noite do elenco gremista. No dia do jogo, o ônibus não conseguiu levar os jogadores para dentro do estádio. O vestiário havia sido pintado pouco antes e o cheiro de tinta era horrível. Um clima de terror, tudo para deixar um ar de tensão aos adversários.

O clima acabou se tornando de guerra em campo, quando o primeiro pênalti foi marcado para o Náutico, o primeiro desperdiçado. O clima ficou ainda mais quente no segundo tempo. O chileno Escalona foi o primeiro gremista expulso. Uma enorme confusão tinha começado. Três jogadores tricolores acabaram sendo expulsos. Foram mais de 25 minutos de jogo parado. O então presidente gremista, Paulo Odone, chegou a mandar os jogadores saírem de dentro do campo.

Após a confusão, os atletas seguiram em campo para tentar finalizar a partida. Ademar, jogador do Náutico, foi para a bola, e Galatto conseguiu fazer a defesa e salvando a equipe gremista. Logo após o pênalti, o atleta Batata foi expulso ao tentar parar um contra-ataque gremista. Depois da cobrança de falta, Anderson rapidamente entrou na grande área e mandou para o fundo do gol, assim, marcando o gol da vitória e do título tricolor.

Série B 2022

Em 2022, os dois clubes se reencontraram na Série B para o duelo, dessa vez, de opostos. A partida deste domingo (23), às 16h, no estádio dos Aflitos, será válido pelo 36° rodada da segunda divisão do futebol brasileiro.

O Grêmio, vice-líder da competição, com 58 pontos, está muito perto da volta à elite do Brasileirão. O time comandado por Renato Portaluppi tem em sua temporada 35 jogos, 15 vitórias, 13 empates e 7 derrotas.

O Náutico vive uma situação diferente, é o último colocado e está com uma perna na Série C. O clube pernambucano tem em 35 jogos, apenas 8 vitórias, 6 empates e 21 derrotas.

Anderson, o herói

Anderson, autor do gol que deu o título e o acesso ao Grêmio em 2005, concedeu entrevista à Rede Pampa e comentou sobre o jogo: “Não é um momento fácil. Há um mês eu fui ver o jogo e o grêmio tava com uma gordurinha. Grêmio tem um grande treinador que é o Renato”.

* Por supervisão de: Pedro Marques

