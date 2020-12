Esporte Grêmio enfrenta o Santos pela Libertadores nesta quarta-feira; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

A partida acontece na Vila Belmiro. Foto: Reprodução/Twitter

O Grêmio enfrenta o Santos, nesta quarta-feira (16), pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida, marcada para as 19h15min, acontece na Vila Belmiro.

No jogo de ida, na Arena, o empate em 1 a 1 deu uma vantagem à equipe paulista, por conta do gol qualificado. Com esse placar anterior, um empate em 0 a 0 classifica o Santos; 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis; e qualquer outro empate é favorável ao Grêmio. Se uma das equipes vencer, ela avança para a penúltima fase da Libertadores, onde enfrenta Boca Juniors ou Racing.

Santos – Técnico Cuca

John, Pará (Madson), L. Veríssimo, Luan Peres, F. Jonatan, Alison, Sandry, Jobson, Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, D. Braz, Diogo Barbosa, Orejuela, M. Henrique, Darlan, Jean P., Luiz F., Pepê, Diego S.

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldán (COL); auxiliar 1: Wilmar Navarro (COL); auxiliar 2: Dionisio Ruiz (COL); VAR: Nicolás Gallo (COL).

