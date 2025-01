Grêmio Grêmio estreia na Copa São Paulo com goleada de 4 a 0 sobre o Vitória da Conquista

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Com a vitória, o time gaúcho assumiu a liderança do Grupo 21 pelo saldo de gols Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Com a vitória, o time gaúcho assumiu a liderança do Grupo 21 pelo saldo de gols. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

O Grêmio começou a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano com goleada. Em partida pelo Grupo 21, no estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP), o Tricolor venceu o Vitória da Conquista por 4 a 0. Os gols foram marcados por Alysson, Viery, Nathan e Jardiel.

Os gaúchos iniciaram a partida buscando o ataque. Depois de ter chegado no campo ofensivo em um lance de roubada de bola de Hiago em que Gabriel Mec quase concluiu, o Tricolor foi efetivo aos 3 minutos. Viery fez o lançamento do campo de defesa em diagonal, o defensor não conseguiu afastar, e Igor deu o passe de primeira para Alysson, que invadiu a área pelo lado direito. Ele dominou e bateu cruzado de direita para abrir o marcador.

O time baiano chegou ao ataque aos 9 minutos, com um chute da entrada da área sobre a meta de Ygor, sem maior perigo. Três minutos depois, Hiago ganhou a dividida na defesa e fez o lançamento de trivela para Alysson. Em velocidade, ele arrastou a marcação até entrar na área pela direita, onde rolou a bola para trás. Hiago chegou em velocidade e concluiu de primeira, mas o arqueiro fez a defesa.

Aos 15 minutos, Kaick roubou a bola do adversário na intermediária ofensiva, já acionando Gabriel Mec. Em bela jogada individual, ele cortou dois marcadores e chutou forte de canhota. Caprichosamente, a bola bateu no travessão e quicou na frente da linha do gol, sem entrar por detalhe.

Dois minutos depois, Alysson ganhou a disputa de cabeça, dando um toque de casquinha para acionar Gabriel Mec. Ele carregou a bola e tentou concluir por baixo, mas o goleiro fez boa intervenção.

Depois de ter três cobranças de escanteio em sequência, o Grêmio aproveitou a jogada aos 19 minutos. Pedro Gabriel cruzou na medida para Viery. Ele saltou para ganhar da defesa e tornear de cabeça no contrapé do goleiro, anotando o segundo gol dos gaúchos.

O Grêmio quase ampliou a vantagem aos 22 minutos, quando a bola sobrou para Alysson na entrada da grande área. Ele chutou e obrigou o goleiro a defender com os pés.

O Tricolor seguiu com o volume de jogo e ampliou a vantagem aos 33 minutos. Pedro Gabriel bateu o escanteio do lado esquerdo de canhota na segunda trave. O zagueiro Nathan ganhou a disputa aérea para desviar de cabeça no canto direito: 3 a 0.

Segundo tempo

Com um minuto e meio da etapa final, Pedro Gabriel cobrou o escanteio no segundo pau, e João Lima ganhou da marcação para desviar de cabeça. A bola passou perto da trave, à direita da goleira.

Aos 5 minutos, Viery fez um cruzamento da intermediária. Igor chegou em velocidade para cabecear a bola, mas novamente ela passou ao lado da trave.

Aos 11 minutos, Tiago recebeu na intermediária ofensiva e foi para cima da defesa. Ao adiantar a bola, arriscou a conclusão de bico com a perna direita, na trave.

O Grêmio ampliou a goleada aos 20 minutos. O goleiro Ygor lançou a bola ao ataque para Riquelme na extrema direita. Ele levou para o fundo, deu o breque para cima da marcação e rolou para trás. Igor veio na velocidade e só deu o tapa para o lado. No centro da área, também de primeira, Jardiel bateu de chapa para anotar o quarto gol gremista.

Em nova chegada aos 23 minutos, Hiago deu o toque de primeira para Igor já dentro da área. Ele dominou, girando o corpo para fazer o arremate rasteiro. A bola ia entrando, mas o zagueiro tirou em cima da linha para salvar.

Soberano no duelo, o Grêmio ficou trocando passes e valorizando a posse de bola na reta final do jogo.

Com a vitória, o time assumiu a liderança do Grupo 21 pelo saldo de gols. O próximo adversário do Tricolor, na quarta-feira (8), é o Porto Vitória/ES, que venceu por 2 a 0, fora de casa, o Atlético Guaratinguetá. Em caso de nova vitória, o Grêmio encaminhará a classificação para a segunda fase do torneio.

