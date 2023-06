Grêmio Grêmio fará jogo-treino contra o Juventude durante a parada das datas Fifa

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogo-treino com o time de transição alviverde acontece na manhã deste sábado (17) Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogo-treino com time de transição alviverde acontece na manhã deste sábado (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aproveitando a parada das datas Fifa, o Grêmio irá enfrentar o time de transição do Juventude, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, neste sábado (17). O elenco do clube gaúcho se reapresentou nesta quinta-feira (15) e a intenção do amistoso é dar ritmo aos jogadores com a pausa no Campeonato Brasileiro.

Após os três dias de folga, o Tricolor retorna aos trabalhos, em preparação para o confronto contra o América Mineiro. Será uma semana apenas de treinos no CT, que terá tempo de recuperação para jogadores desgastados e lesionados.

O Grêmio ainda não divulgou se será aberto para a imprensa ou não. Até a partida contra o América-MG, na próxima quinta-feira (22), o Grêmio seguirá com treinamentos.

A partida contra o Coelho acontece pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Arena, em Porto Alegre, a partir das 19h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-fara-jogo-treino-contra-o-juventude-durante-a-parada-das-datas-fifa/

Grêmio fará jogo-treino contra o Juventude durante a parada das datas Fifa

2023-06-15