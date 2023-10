Grêmio Grêmio fatura mais de R$ 10 milhões em produtos com a marca Suárez

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

O valor representa quase um terço do total arrecadado até o momento pela loja oficial do clube Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Antes do fechamento do mês de outubro, a GrêmioMania da Arena e a loja virtual do Tricolor atingiu uma marca inédita em vendas nesta temporada. Somando todos os produtos relacionados ao atacante Luis Suárez, anunciado oficialmente no último dia de 2022, o faturamento registrado atingiu a marca de R$10 milhões arrecadados. O valor representa quase um terço do total arrecadado até o momento pela loja oficial do clube.

O Grêmio desenvolveu uma série de produtos e ações de marketing para potencializar o efeito da chegada de um ícone mundial ao clube. Mais de 40 produtos com a marca Suárez foram confeccionados para que a torcida pudesse escolher a lembrança que levaria para a casa de um craque que rapidamente se tornou ídolo.

De pronto, a opção mais procurada foi a terceira camisa lançada em 2022, na cor azul celeste. Além deste item em especial, as camisas de jogo, tanto tricolores como o uniforme reserva de 2023, na cor branca, além do terceiro uniforme na cor preta, foram procuradas em grande número para receber a personalização e o número nove. Ao todo foram mais de 25 mil uniformes adquiridos com o nome do “Pistolero”.

Diversos produtos licenciados com a identificação de Luisito foram consumidos avidamente, como baldes de pipoca, copos, chaveiros, boneco, bonés, cachecóis, camisetas, linha de camisas retrô na cor celeste, cuias e garrafas térmicas, mão alusiva ao gesto do uruguaio nas comemorações, entre outros. No total foram mais de 42 mil produtos comercializados com a temática.

