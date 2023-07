Grêmio Grêmio faz o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Goiás pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apenas o aquecimento foi aberto à imprensa na manhã desta sexta. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Apenas o aquecimento foi aberto à imprensa na manhã desta sexta. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta sexta-feira (28), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o plantel gremista realizou o penúltimo treinamento antes da partida contra o Goiás, no próximo domingo (30), às 18h30min, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade de hoje, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico-tático de posicionamento e jogadas simulando situações de jogo. Apenas o aquecimento foi aberto à imprensa. Sob a orientação do preparador Reverson Pimentel, os jogadores se exercitaram fisicamente.

Kannemann e Cristaldo não participaram. O zagueiro fará uma cirurgia, no domingo, no segundo metacarpo da mão direita. Já o meio-campista relatou desconforto muscular após o jogo contra o Flamengo e diagnosticou lesão de grau I no músculo adutor da coxa direita. Cristaldo já iniciou tratamento com a fisioterapia.

O Tricolor volta a trabalhar na manhã deste sábado (29), às 10h, no CT Luiz Carvalho, com portões fechados. Os jogadores almoçam no próprio CT e seguem viagem para Goiânia às 14h, em vôo fretado. Chegada na capital goiana prevista para as 16h25min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-faz-o-penultimo-treinamento-antes-de-enfrentar-o-goias-pelo-brasileirao/

Grêmio faz o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Goiás pelo Brasileirão

2023-07-28