Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

A equipe ainda fará mais um treinamento fechado na manhã deste sábado. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A equipe ainda fará mais um treinamento fechado na manhã deste sábado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com foco no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro 2023, o Grêmio realizou mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (2), no CT Luiz Carvalho. A equipe irá enfrentar o São Paulo, às 16h deste domingo, na Arena, pela nona rodada da competição.

Durante o aquecimento comandado pelo preparador físico Reverson Pimentel, o grupo de jogadores pode participar de uma ação de velocidade e agilidade em grupos, com corridas em curto médio espaço. Depois, passaram para um treino tático em campo reduzido com comando do técnico Renato Portaluppi.

Na última parte do treinamento, os atletas participaram de finalizações com revezamento entre os jogadores que cruzavam para chegada de dois outros na área para concluir, exigindo muito dos goleiros gremistas.

A equipe ainda fará mais um treinamento fechado na manhã deste sábado. Após a atividade, o grupo inicia o procedimento de concentração para o jogo de domingo.

2023-06-02