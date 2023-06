Grêmio Grêmio faz treino visando as partes físicas, técnicas e táticas

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Equipe trabalhou na manhã desta quinta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Equipe trabalhou na manhã desta quinta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio voltou às atividades no CT Luiz Carvalho visando o duelo contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo (11), às 18h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente com 17 pontos e na terceira posição na tabela de classificação, a equipe busca a vitória sobre o time carioca para se consolidar no G4.

Com isso, o plantel gremista está focado na preparação. Este que foi o terceiro treinamento da semana contou com trabalhos intensos visando as partes físicas, técnicas e táticas. Inicialmente, a equipe de preparação física orientou atividades de aquecimento com e sem bola. Tiros de corrida também fizeram parte dos trabalhos.

Na sequência, o técnico Renato Portaluppi comandou então um treino técnico e tático onde dividiu a o grupo em três times que se enfrentaram. Enquanto dois disputavam, o terceiro aguardava. Durante a atividade, atenção especial para troca de passes rápida, movimentação e finalizações. Ao final, a equipe treinou penalidades.

Como na última quarta-feira, o atacante Ferreira voltou aos gramados depois da lesão concentrando em um trabalho de corrida.

Antes da viagem ao Rio de Janeiro, o Grêmio realiza um treinamento marcado para esta sexta-feira (09), às 10h, com portões fechados para a imprensa. No sábado (11), pela manhã, embarca rumo à capital carioca onde à tarde fará a última atividade nas Laranjeiras antes do duelo com o Flamengo.

