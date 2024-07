Grêmio Grêmio fecha preparativos para enfrentar o Vitória neste domingo, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Partida contra o time baiano é válida pela 18ª rodada da competição nacional Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na manhã deste sábado (20), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio encerrou os preparativos para enfrentar o Vitória no domingo (21), às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo após a reapresentação, jogadores e comissão técnica ficaram por cerca de uma hora na sala de vídeo analisando imagens do adversário.

De volta ao gramado, o treinamento iniciou com aquecimento e trabalhos físicos comandados pelo preparador Mário Pereira. Em um primeiro momento, grupos de cinco jogadores trabalharam com a bola em espaço reduzido, sempre de primeira exigindo muita movimentação, habilidade e rapidez de raciocínio. Na sequência, trabalho de arranque e velocidade.

Logo depois, o técnico Renato Portaluppi levou o time titular para o campo ao lado e comandou um trabalho tático com foco no posicionamento, transição na defesa e ataque, além de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas. O restante do grupo fez um treino técnico em disputa de campo reduzido, com limite de três toques na bola.

No final, ainda deu tempo para um recreativo, finalizando com arremates a gol de média e longa distância.

