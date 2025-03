Grêmio Grêmio finaliza a preparação para o Grenal na final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

O técnico Quinteros definiu a equipe titular para o confronto decisivo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Quinteros define equipe titular para o confronto decisivo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste sábado (15), o Grêmio finalizou o último treinamento da equipe antes da decisão do Campeonato Gaúcho. O Grenal decisivo acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

No CT Luiz Carvalho, as atividades iniciaram com foco na parte física dos atletas, que realizaram exercícios de aquecimento com e sem bola. Sob o comando de Gustavo Quinteros, os jogadores aprimoraram a parte tática. O treinador, usando a totalidade do campo, definiu a equipe titular para o clássico.

Para levantar o troféu neste domingo, o Grêmio precisa reverter um placar de 2 a 0 que foi construído pelo rival na Arena.

2025-03-15