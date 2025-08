Grêmio Grêmio finaliza preparação para duelo decisivo contra o Bahia pela Copa do Brasil Feminino

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

O Grêmio entra em campo no Estádio Jóia da Princesa, em partida com acesso liberado ao público. Foto: Caroline Mota/Grêmio

Após desembarcar no Nordeste para a estreia na Copa do Brasil Feminina 2025, o elenco do Grêmio realizou na manhã desta terça-feira (5) o último treino antes do confronto decisivo contra o Bahia. As atividades ocorreram no Centro de Treinamento do Fluminense de Feira de Santana, cidade que será palco da partida única e eliminatória válida pela terceira fase da competição nacional.

O duelo acontece nesta quarta-feira (6), às 15 horas, no Estádio Joia da Princesa, com portões abertos ao público. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis.

O dia começou com uma conversa entre o elenco e a comissão técnica, alinhando os objetivos e estratégias para o confronto. Em seguida, os preparadores físicos Paulo Neves e Leonardo Boff conduziram exercícios de aquecimento, alongamento e mobilidade, complementados por dinâmicas com mini band e corrida leve.

Na sequência, o grupo foi dividido para atividades específicas de passes, roubadas de bola e pressão em pequenos quadrantes, simulando situações de jogo em espaço reduzido. Paralelamente, as goleiras Raíssa e Letícia Rodrigues realizaram trabalhos específicos com o preparador Alex Oliveira, focando em saltos, agilidade, bolas altas e rasteiras.

Na segunda parte do treino, o técnico Cyro Leães assumiu o comando das atividades técnicas e táticas, realizando os últimos ajustes na equipe que vai a campo contra o Bahia. Foram praticadas jogadas ensaiadas e bolas paradas — tanto defensivas quanto ofensivas — além de um treino específico de cobranças de pênaltis, já prevendo a possibilidade de decisão nas penalidades.

O Grêmio busca seu primeiro título da Copa do Brasil Feminina, que retorna ao calendário nacional após nove anos de ausência. A equipe campeã garante vaga na Supercopa Feminina de 2026, disputada em jogo único contra o vencedor do Campeonato Brasileiro Feminino.

