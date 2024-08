Esporte Grêmio foca no Campeonato Brasileiro para melhorar a sua campanha

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio está na 15ª colocação, apenas a dois pontos do Z-4 da competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio foca todas as suas atenções no Campeonato Brasileiro, única competição que lhe restou até o fim do ano após a eliminação na Libertadores. No domingo, às 16h, o Tricolor enfrenta o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela 24ª rodada, buscando aumentar a distância da zona de rebaixamento.

Sem precisar poupar os titulares para nenhuma outra competição, o técnico Renato Portaluppi poderá ter o retorno de quatro jogadores: o zagueiro Rodrigo Ely, os volantes Pepê e Edenilson e o centroavante Diego Costa. Em contrapartida, Du Queiroz, com uma fratura no dedo do pé, é desfalque. A expectativa é que ele esteja de volta em cerca de duas semanas.

A eliminação do Grêmio para o Fluminense na Conmebol Libertadores aumentou a pressão interna sobre Renato Portaluppi. No entanto, a diretoria mantém a confiança no trabalho do ídolo como condutor na reação no Campeonato Brasileiro e não cogita mudanças até o fim da temporada.

O contrato de Renato vai até o final deste ano. Como de costume, a situação será avaliada pelas duas partes quando o prazo se encerrar, o processo natural das últimas passagens do treinador no comando do clube.

Este ano, o Grêmio conquistou o heptacampeonato gaúcho e foi eliminado nas oitavas de final de Copa do Brasil e Conmebol Libertadores nos pênaltis. Na Série A, iniciou na zona de rebaixamento e reagiu nas últimas rodadas. Mas ainda vive situação delicada, já que é o 15º, com 24 pontos, dois acima de Corinthians e Vitória, 17º e 16º, respectivamente.

O confronto entre Criciúma e Grêmio, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, será às 16h deste domingo (25), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-foca-no-campeonato-brasileiro-para-melhorar-a-sua-campanha/

Grêmio foca no Campeonato Brasileiro para melhorar a sua campanha

2024-08-22