Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Tricolor enfrentará o Flamengo por um lugar na decisão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor enfrentará o Flamengo por um lugar na decisão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Bahia na disputa de pênaltis após empatar em 1 a 1 no tempo normal. A classificação significou um ganho de mais R$ 9 milhões em premiação. No total, o Tricolor já acumulou R$ 21,8 milhões na competição nacional.

O clube gaúcho recebeu R$ 1,4 milhão somente pela participação no torneio. Ao eliminar o Campinense ganhou R$ 1,7 milhão. Na sequência, R$ 2,1 milhões ao passar pelo Ferroviário, e R$ 3,3 milhões quando passou pelo ABC.

Nas oitavas de final, o Tricolor derrotou o Cruzeiro e abocanhou R$ 4,3 milhões. Por fim, os R$ 9 milhões referentes ao avanço à semifinal com o triunfo sobre o Bahia.

O adversário por uma vaga na decisão será o Flamengo. A data exata das partidas ainda não foram definidas. A ordem dos mandos de campo será decidida em sorteio.

2023-07-13