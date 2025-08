Grêmio Grêmio ganha reforços importantes para encarar o Sport na Arena

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Recuperado de mais um problema muscular, Cuéllar volta a ser opção para Mano Menezes. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Recuperado de mais um problema muscular, Cuéllar volta a ser opção para Mano Menezes. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Apesar das baixas de Kannemann, suspenso, e João Lucas, lesionado, o técnico Mano Menezes poderá contar com até cinco novidades para o confronto entre Grêmio e Sport, neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Marlon e o atacante Kike Olivera voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão por acúmulo de cartões amarelos na derrota para o Fluminense, por 1 a 0, no último sábado (2), no Maracanã. A tendência é que retomam naturalmente suas posições nas vagas de Lucas Esteves e Pavón.

Reforços recém-apresentados, o zagueiro paraguaio Balbuena e o centroavante Carlos Vinícius foram preparados ao longo da semana visando estrear diante do Sport. Com a ausência de Kannemann, Balbuena deve formar dupla de zaga com Wagner Leonardo. Já Carlos Vinícius será uma opção ofensiva no banco de reservas.

Outra novidade é o volante colombiano Cuéllar, que está liberado para retornar após quase três meses fora dos gramados, desde o empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana. Livre dos problemas musculares que o atrapalharam desde sua chegada ao clube, o jogador será opção para o decorrer da partida.

