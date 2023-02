Grêmio Grêmio goleia o Novo Hamburgo e garante liderança do Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Tricolor fez 6 a 1 no time do Vale dos Sinos e não pode mais perder a primeira posição na tabela. Agora aguarda a definição do adversário na semifinal.

O Grêmio começou arrasador contra o Novo Hamburgo na noite desta sexta-feira (24) na Arena. Aos 7 minutos o placar já indicava 3 a 0 para os donos da casa. O placar final, de 6 a 1, garantiu ao Tricolor a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho com duas rodadas de antecedência. Resta agora aguardar a definição do quarto colocado, que será o adversário do time na semifinal do estadual.

Os gols tricolores foram marcados por Bruno Alves, Kannemann, Bitello, Cristaldo, Vina e Suárez. O gol do Novo Hamburgo veio no final do jogo, com Matheus Lagoa.

Com a derrota, o Novo Hamburgo permanece com 8 pontos, na 9ª colocação. O time do Vale do Sinos, porém, pode ser ultrapassado por Aimoré e Esportivo e terminar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

O próximo jogo do Grêmio pelo campeonato gaúcho será o Grenal, no próximo domingo (5), às 20h, na Arena. Antes, porém, o Grêmio vai a Brasília enfrentar o Campinense na estreia da Copa do Brasil. O jogo será na quarta-feira (1º), às 20h. Em jogo único, o Tricolor terá a vantagem do empate para seguir na competição.

O jogo

Logo na primeira finalização da partida, aos dois minutos, o Grêmio abriu o marcador. Depois de trabalhar a bola nos primeiros minutos, Bitello encontrou João Pedro, que cruzou para Vina. O camisa 11 pegou de primeira e estufou as redes.

Sem se acomodar, o Tricolor seguiu em cima, pressionando a defesa do Novo Hamburgo e a segunda finalização também se transformou em gol. Com seis minutos jogados, após nova alçada na área de João Pedro, Bruno Alves cabeceou. Em um primeiro momento o goleiro defendeu, mas, no rebote, Kannemann estava lá para deixar sua marca e ampliar o marcador.

Um minuto depois, foi a vez de Cristaldo balançar as redes. Após passe de Bitello, o meia avançou para dentro da área e chutou forte, sem chances para Maticoli. Sete minutos e três gols anotados.

Aos 19’, Bitello marcou um golaço e ampliou o placar. Com uma bela troca de passes, a bola sobrou para Cristaldo, que acionou o camisa 39, que não perdoou e assinou o quarto gol tricolor.

O Grêmio permaneceu em cima do Novo Hamburgo. A intensidade refletiu em mais um. Dessa vez, Bruno Alves, com 27’ jogados, mandou a bola para o fundo do gol. Após cobrança de escanteio, Suárez finalizou e, no desvio o zagueiro tricolor acertou as redes.

Os adversários apenas se defendiam. Aos 31’, o Tricolor colocou uma finalização na trave. No lance, após tabela com Suárez, Cristaldo chutou forte e carimbou a trave.

Os minutos finais da primeira etapa seguiram com as mesmas características: Grêmio com a posse e impondo pressão na defesa adversária. Aos 44’, no último lance, Pepê quase marcou um golaço, mas o chute foi defendido pelo goleiro.

Segundo tempo

O segundo tempo iniciou com trocas. No intervalo, Renato Portaluppi colocou Thaciano na vaga de João Pedro. A primeira finalização perigosa do Tricolor veio aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Carballo, que soltou uma bomba. A bola ia em direção ao gol, mas o arqueiro adversário conseguiu tirar.

Do outro lado, o goleiro Adriel não era acionado e não precisava trabalhar.

O ponteiro passava dos 13’, quando Carballo foi derrubado na área. Logo depois, em um lance com Suárez, o uruguaio também pediu pênalti, mas a arbitragem nada marcou. A trave seguiu atrapalhando o Tricolor na etapa final. Dessa vez, aos 21’, Vina carimbou o travessão, após chute forte.

Aos 27’, o comandante Renato promoveu mais duas trocas na equipe: Pepê e Vina saíram para as entradas de Diego Souza e Gustavinho.

Na primeira chegada com perigo, aos 35’, o Novo Hamburgo conseguiu furar a meta do Grêmio. Meneses chutou cruzado, Adriel conseguiu defender parcialmente, mas no rebote, Matheus Lgoa marcou.

Logo depois, Renato Portaluppi realizou as últimas modificações. Villasanti e Lucas Silva entraram nas vagas de Bitello e Carballo.

A partida ia se encaminhando para o fim, mas ainda faltava o gol do camisa 9 tricolor. Aos 38’, ele saiu. Luis Suárez recebeu cruzamento de Cristaldo. O centroavante chutou de primeira e marcou.

Ficha técnica:

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi

Novo Hamburgo

Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis e João Vinicius; Santiago, Zé Vitor, Filipe Fraga, Dionathã; Fabrício e Lucas Gaúcho.

Técnico: Edinho Rosa

Arbitragem:

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Auxiliares: Mateus Olivério Rocha e Artur Avelino Birk Preissler

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian

