Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Foto: Divulgação

O Grêmio, por meio de seu Quadro Social, informa as datas de associação dos contemplados para migração para os setores Arquibancada Norte e Superior Norte.

Classificados pela data em que foi realizada a respectiva associação, os últimos classificados para cada setor, associaram-se nas seguintes datas:

Arquibancada Norte: 09/03/2019 – data de associação do último associado contemplado;

Superior Norte: 04/02/2023 – (todos os inscritos foram contemplados).

Os associados classificados poderão entrar em contato pelo telefone (51) 3218 2000, ligando ou enviando mensagens via WhatsApp, comparecendo na Arena no atendimento presencial de hoje até sexta das 09h às 18h, ou no sábado, dia 11/02 das 10h às 14h.

A data limite para efetivação da troca de modalidade é até o dia 11/02, sendo que após este prazo, caso sobrem vagas, estas serão preenchidas pelos associados remanescentes, na ordem em que foram classificados para cada setor.

Encerrada a chamada não haverá lista de espera, sendo que, quando surgirem novas vagas, o Quadro Social repetirá o processo de divulgação, ordenamento e migração de associados.

Todos que optarem pela migração deverão autorizar o débito em conta corrente ou cartão de crédito de suas contribuições sociais. O valor da mensalidade é fixo, de acordo com cada setor escolhido, e o associado fica dispensado da compra de ingressos para acessar aos jogos oficiais do Grêmio na Arena. Vale lembrar que para acessar a Arquibancada Norte são obrigatórios o cadastramento biométrico e a identificação do associado no momento do acesso ao setor.

